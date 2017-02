Agente Policial de Whittier Muere A Tiros y Otro Queda Herido

Departamento culpa a nuevos cambios de leyes por liberar a delincuente convicto

Por Servicios CNS

Un agente del Departamento de Policía de la Ciudad de Whittier murió atacado a balazos por un presunto pandillero quien se cree también asesinó a otra persona ese mismo día.

El oficial Keith Wayne Boyer, de 53 años, murió alrededor de las 8a.m. el lunes 20 de enero mientras respondía a un accidente de tráfico cerca de la Calle Mar Vista y Colima Road. El abuelo, oficial de recursos escolares y baterista en una banda de tributo de rock clásico era un veterano de 27 años del departamento.

Otro oficial, identificado por Jeff Piper, el jefe de policía de Whittier es Patrick Hazel, veterano de tres años quien resultó lesionado durante el tiroteo pero se encuentra estable.

Michael Christopher Mejía, el presunto pistolero de 26 años, fue herido durante el tiroteo y fue hospitalizado después del incidente.

“Parece que va a sobrevivir,” dijo John Corina, teniente de la unidad de homicidios del sheriff a los periodistas el lunes.

Corina dijo que los testigos identificaron al tirador como el posible pistolero implicado en otro asesinato el lunes anterior que implicaba a un coche robado y estrellado por el sospechoso en Whittier. Ese homicidio y robo de autos ocurrió alrededor de las 5:30a.m. el lunes en una casa en la cuadra de 1400 del Volney Drive en la ciudad de Terrace, de acuerdo a la Oficina de Información del Sheriff.

La víctima en ese tiroteo fue identificada como Roy Torres, 49, quien se informó era primo del pistolero.

El tiroteo de Whittier comenzó poco después de que el sospechoso se estrellara por detrás de unos automovilistas cerca de Colima y Mar Vista, deshabilitando el vehículo que conducía, dijeron las autoridades. Según los reportes, él le pidió a la gente adentro del coche que golpeó que le ayudaran a mover el vehículo dañado, dijo Corina.

Los oficiales llegaron a la escena alrededor de las 8a.m. y fueron informados que el sospechoso estaba a la vuelta de la esquina adentro del automóvil, dijo Corina.

Cuando los agentes se acercaron al sospechoso adentró del carro, ellos le pidieron que saliera y fue entonces cuando él sacó una pistola semiautomática y comenzó a dispararles. Al menos uno de los oficiales logró dispararle de regreso, hiriéndolo, dijo Corina.

El teniente del sheriff dijo que el sospechoso era un residente de Los Ángeles, quien apenas había salido de prisión bajo libertad condicional hace unas dos semanas.

“Aquí tienen un caso donde dos oficiales se acercaron a un vehículo creyendo que alguien necesitaba asistencia médica y terminaron luchando por sus vidas en un tiroteo”, dijo el sheriff Jim McDonnell a los periodistas.

“[Boyer] fue el mejor de los mejores”, dijo Piper. “Era humilde, sonriente y positivo. Era un gran tipo y no hace mucho me dijo que pensaba retirarse”.

El impacto de este rodaje “durará por años, pero vamos a superarlo. Esto nos fortalecerá. Todo el mundo necesita saber a lo que los oficiales se enfrentan a diario”, dijo Piper entre lagrimas.

Piper indicó que el hombre había sido puesto en libertad anticipada gracias a una serie de cambios legislativos. Estas leyes, según Piper, fueron implementadas para reducir las sentencias de algunos delitos y reorientar a algunos delincuentes a las cárceles del condado en lugar de las estatales.

“Tenemos que despertar”, dijo Piper el lunes. “Basta, ya es suficiente. Estas proposiciones, están aumentando la delincuencia. No tienen ni idea de cómo han cambiado las cosas en los últimos cuatro años”, agregó. “La gente no quiere seguir las reglas, y no les preocupa el bienestar de los demás”.

Las preocupaciones de Piper fueron acordadas por el Sheriff del Condado de Los Ángeles Jim McDonnell quien habló sobre la aprobación de nuevas leyes que ponen en libertad a criminales convictos, como el tirador del lunes, bajo una libertad condicional.

“AB 109 provee algunas liberaciones anticipadas. La Proposición 47 impide que las personas entran al sistema y la Prop. 57 acelera sus liberaciones”, dijo McDonnell.

“La cárcel del condado se ha convertido en una prisión estatal por ende”, dijo McDonnell. “Las personas necesitan ser rehabilitadas antes de ser liberadas. Al igual, necesitan recibir ayuda para superar el consumo de drogas y tratamientos para enfermedades mentales antes que nada. En este momento estamos colocando a personas en las calles que no están listas para deambular por ellas”.

