Por Stacey Arevalo Reportera de EGP News

Los nuevos memorandos firmados por el Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly, cambian radicalmente las políticas de inmigración e incrementan la posibilidad de deportaciones masivas de inmigrantes que viven sin permiso en el país, dijeron activistas el martes.

Como un esfuerzo para “mejorar la seguridad pública”, los memorandos de Kelly ponen en práctica directrices dirigidas a fortalecer las previas ordenes ejecutivas del Pres. Donald Trump sobre la inmigración. Tales, añaden a su promesa de campaña de deportar a los millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país. La orden de Trump menciona que: “Los extranjeros que entran ilegalmente a Estados Unidos sin inspección ni admisión representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la seguridad pública”.

Read this article in English: White House Adopts Rules to Step Up Deportations