Revista Ocupa Lugar en la Historia Chicana

Por Carlos Alvarez, Reportero de EGP

En el verano de 1968, en una colina en el barrio de Lincoln Heights, en el lado este de Los Ángeles, nació una revista que se convertiría en una voz provocativa en temas de derechos civiles desde escuelas malas hasta la Guerra de Vietnam, abuso policial y otras causas de justicia social. El domingo pasado, miembros del personal original de “Con Safos Magazine” se reunieron en una recepción que celebró la creación de la revista hace 50 años, en plena época del movimiento chicano.

El evento, que incluyó la presentación del premio Tortilla de Oro de 2017, se realizó en el Museo de la Justicia Social en la calle Olvera, en el mismo espacio de la galería donde “Con Safos: Reflexiones de la Vida en el Barrio”, o en inglés, Con Safos: Reflections of Life in the Barrio, una exposición multimedia que narra la historia de la revista esta en exhibición al público. La exposición y un documental que pronto será lanzado forman parte de un proyecto para consolidar el lugar de la revista en la historia chicana.

Hace cincuenta años, el movimiento por los derechos civiles estaba en llamas en los barrios de Los Ángeles, pero no había medios de comunicación que informaran de las historias que salían de estos barrios chicanos. Los fundadores de Con Safos llenaron el vacío creando una nueva forma de comentario social desde el barrio, publicando obras de escritores, artistas, dramaturgos, poetas, dibujantes y sátiros políticos chicanos.

La revista toma su nombre de Con Safos, “C/S” la firma que es vista en las placas o grafiti en los barrios chicanos. Hay diferentes relatos de sus orígenes, pero la mayoría está de acuerdo en que C/S es una forma de protección, un tipo de derechos de autor que asegura, te guste o no, que el trabajo se mantendrá. El nombre completo de la revista es el mismo que la exposición, “Con Safos: Reflexiones de la Vida en el Barrio”.

Con Safos fue impreso desde 1968 hasta 1972, con un breve resurgimiento durante la década de 1990.

La recepción del domingo incluyo también una proyección del documental “CON SAFOS: Reflexiones Desde Arriba en La Colina”, o en inglés, CON SAFOS: Reflections From Up on the Hill, por Jim Verlarde que está programado para abrir en el otoño. El tráiler de la película dice “el documental imprescindible explora el impacto, la importancia de la innovadora revista Chicano Con Safos de los años 60, 70, con entrevistas, obras de arte y archivos”.

Velarde explora la historia y la influencia de la revista a través de entrevistas con personas involucradas en la publicación, sobre todo los fundadores Frank “Pancho” Sifuentes fallecido en 2012 y Ralph F. Lopez-Urbina, o “Rafas” como es mejor conocido, que no estaba físicamente en la recepción.

Al unirse a la celebración del domingo fueron el ex jefe de reacción Arturo Flores, el coordinador de arte Antonio Gómez, el editor de arte Sergio Hernández, el coordinador político social Rudy Salinas y el fotógrafo Oscar Castillo, quienes destacaron la importancia de preservar la historia del movimiento chicano para las personas que crecen hoy y generaciones futuras.

“Esto me lleva de vuelta a un momento en el que quería hacer un cambio”, dijo Hernández, refriéndose al trabajo que creó para la revista. “Quería capturar la belleza del barrio”. Las obras de Hernández también incluían comentarios penetrantes en forma de caricaturas políticas, un medio en el que aún trabaja.

Salinas dijo que espera que sus obras publicados sean leídas por generaciones más jóvenes de chicanos y que se inspirarán para seguir luchando contra la injusticia.

“Ahora, más que nunca, tenemos que hablar” dijo Salinas, refiriéndose a la volátil época en la que vivimos bajo la administración de Trump. “Lo tuvimos duro, pero ahora tenemos que seguir presionado por el cambio”.

La exposición, que se extiende hasta agosto, exhibe escritos, dibujos y caricaturas representativos del estilo icónico de la revista.

Flores señalo que publicar una revista creada para resaltar la historia popular de una minoría invisible era una lucha continua.

Según Gómez, la principal publicación literaria chicana de la época era el periódico La Raza. Dijo que el periódico se centró más en temas nacionales de racismo, inmigración e injusticia, pero no pudo exponer la experiencia del barrio.

“Ellos (La Raza) pensaron que éramos totalmente irrelevantes”, recordó Flores. “Tuvimos que luchar con eso durante mucho tiempo, antes de ser aceptados”.

Aceptados o no, Con Safos se convirtió en un elemento básico de la comunidad chicana y una plataforma que permitió a muchos artistas locales, escritores, poetas, educadores, activistas y políticos contribuir a exponer las injusticias que asolaban los barrios chicanos.

Mientras escribían y dibujaban sobre eventos históricos como las huelgas y boicots de la Unión de Campesinos Unidos, o en inglés United Farm Workers, las huelgas de la escuela secundaria y la moratoria chicana, los contribuyentes no se contentaban con sentarse al margen como observadores, sino que se enorgullecían de participar en los movimientos sociales.

“Estábamos en medio de la locura, pero pudimos ser profesionales cuando se trató de publicar nuestro problema”, dijo Salinas.

Flores dijo que su tiempo como editor fue un viaje increíble.

“Comenzamos una revista y en el camino insultamos a la gente”, dijo Flores. “No nos importaba, queríamos representar a nuestro barrio de la forma en que lo veíamos”.

Al final de la noche, Flores presento siete premios Tortilla de Oro a individuos, quienes siguen modelando una representación positiva de la cultura y los valores chicanos. Los beneficiarios incluyeron al fundador Rafas López-Urbina; Denise Lugo, profesora de arte de la Universidad Estatal de California, Channel Islands; el editor de Brooklyn y Boyle Abel Salas; John Echeveste, director ejecutivo de La Plaza de Culturas y Artes, y la Rev. Jennifer Gutiérrez, directora ejecutiva del Museo de la Sociedad.

Gutiérrez dijo que tiene el honor de exhibir la exposición Con Safos en el museo, porque entiende el papel importante que desempeñó la revista en la conformación de la historia chicana.

Gloria Álvarez, gerente editorial de EGP, contribuyo a esta historia.

