París y L.A. Acogerán los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028

Por City News Service

El Comité Olímpico Internacional votó el martes por unanimidad para otorgar los Juegos Olímpicos de Verano 2024 y 2028 simultáneamente en septiembre – lo que significa que Los Ángeles es seguro que se le otorga una serie de juegos, probablemente en 2028, mientras que París recibe el otro.

Los Ángeles y París son las únicas dos ciudades que compiten por los ’24 Juegos y ambos hicieron presentaciones formales al COI el martes pasado en Suiza. Boston, Roma, Budapest y Hamburgo habían expresado su interés por los Juegos, pero luego se retiraron de la competición.

El alcalde Eric Garcetti dirigió la delegación de Los Ángeles mientras que el de París fue liderado por el presidente francés Emanuelle Macron e incluyó a la alcaldesa de París Anne Hidalgo. Garcetti y Hidalgo agradecieron al COI después de su voto, según informes de Lausana.

Ahora que el COI ha aprobado la concesión simultánea de ambos Juegos, se espera que el movimiento asegure el año 2028 para Los Ángeles porque la delegación de la ciudad ha sido receptiva a la idea mientras que los organizadores de París han insistido en ’24 porque su aldea olímpica prevista no estará disponible en ’28. Varios medios de comunicación, citando fuentes anónimas, han dicho que los funcionarios del COI están a favor de París para el ’24.

A pesar de las declaraciones flexibles de los funcionarios de LA 2024 en los ’28 en los últimos meses, Garcetti insistió en que la decisión sobre qué ciudad será la sede en ’24 no es un trato hecho.

“No estoy siendo tímido, no hemos deducido quien va y cuando. Sólo tengo la confianza de que lo hará. Ambas ciudades tienen que evaluar ahora que las reglas han cambiado y siempre he dicho que no puedo tomar un hipotético”, dijo Garcetti en una conferencia de prensa después de la votación del COI. “[El martes fue] el primer momento, literalmente minutos atrás, donde esto ya no es un hipotético. Nos sentaremos con nuestro equipo, París se sentará con su equipo. Y, por supuesto, ya sea ’28 o ’24, ambas ciudades tienen que mirar cuáles son sus necesidades dentro de sus ciudades y las posibilidades de cómo mejor puede hacer los Juegos”.

L.A. 2024 también elogió la decisión del COI de otorgar ambos Juegos.

“Este es un día orgulloso para Los Ángeles y para los Movimientos Olímpicos y Paralímpicos en América. Estamos encantados con la decisión del COI, que es un gran paso adelante para hacer realidad el sueño olímpico de Los Ángeles”, según una declaración de L.A. 2024 hecho el martes. “Hoy, dos de las ciudades más grandes del mundo, con propuestas pendientes pero diferentes, están listas para servir y avanzar los movimientos olímpicos y paralímpicos y sus valores. Esperamos con interés trabajar con el COI y París en las próximas semanas para convertir esta oportunidad de oro en un futuro dorado juntos”.

La delegación de L.A. en Suiza incluye a Garcetti, LA 2024 presidente Casey Wasserman, director general Gene Sykes y vicepresidentes Janet Evans y Candace Cable, entre otros. El grupo, el martes por la mañana, dio al COI una presentación de 45 minutos sobre la candidatura de la ciudad, incluyendo una sesión de Q & A de 30 minutos.

Utilizando los lugares existentes como el Coliseo Memorial de Los Ángeles y los ya planificados por inversionistas privados, LA 2024 presentó un presupuesto equilibrado de $ 5,3 mil millones para los Juegos.

“L.A. posee una enorme variedad de instalaciones deportivas existentes y modernas”, Janet Evans, cuatro veces campeona olímpica y vicepresidenta del comité de L.A. 2024 que encabeza el esfuerzo de la ciudad para ser seleccionado como anfitrión, dijo el COI, repitiendo lo que ha sido un recurrente en la candidatura de Los Ángeles. “La Comisión de Evaluación llamó a nuestros lugares ‘alucinante’ – y lo son”.

El presidente del COI, Thomas Bach, hizo eco de un reciente informe de la Comisión de Evaluación de la COI, que concluía que las ofertas de L.A. y París estaban en línea con reformas que el comité ha estado luchando durante los últimos años.

La Agenda Olímpica 2020, aprobada en 2014, tiene como objetivo combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la buena gobernanza.

“Estamos muy impresionados con la forma en que ambas ciudades han adoptado las reformas de la Agenda Olímpica 2020”, dijo Bach en vísperas de la presentación de la delegación de la Liga Americana.

Garcetti trató de reforzar el punto al cerrar la presentación de la ciudad.

“En primer lugar, somos una ciudad joven, llena de nuevas ideas”, dijo el alcalde. “En segundo lugar, no estamos enfocados en los últimos 100 años, estamos enfocados en los próximos 100. La pregunta que cada ciudad candidata debe responder es: ‘¿Qué dejamos atrás después de los juegos, no sólo para nuestra ciudad, sino para el movimiento?’”

“Hemos pensado mucho sobre esto. Nuestro objetivo es ofrecerle algo diferente, algo único – no más de lo mismo. Ninguno de nosotros puede permitirse más de la misma”.

Garcetti dijo que “así como los griegos usaron el sol para encender la llama, queremos usar la luz solar de nuestra creatividad para iluminar el futuro de sus grandes juegos”.

También en la delegación de L.A. estaba el cuatro veces olímpico Allyson Félix, una Angelina que quien destacó que los Estados Unidos es una buena elección como sede de los Juegos Olímpicos a pesar de una turbulenta historia.

“Míreme. Mi patrimonio es africano. Y el camino de mis ancestros a mi condado era de esclavitud, no de libertad”, dijo. “Pero de ese doloroso pasado, nuestra nación se adaptó, y cambiado para mejor – y lo hará de nuevo. Creo en eso con todo mi corazón o yo no estaría aquí hoy apoyando nuestra oferta”.

La selección de la ciudad anfitriona para ’24 y ’28 tendrá lugar en Lima, Perú, en septiembre. Si se concede con uno de los Juegos, será la tercera vez que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos después de haber sido anfitrión en 1932 y 1984.

El presidente Donald Trump, mientras tanto, twitteó que está “trabajando duro” para llevar los Juegos Olímpicos de Verano a Los Ángeles, pero exactamente lo que está haciendo no fue inmediatamente claro.

Trump se reunió en la Oficina Oval el mes pasado con Bach y “prometió su apoyo total” a la candidatura de Los Ángeles, según la Casa Blanca.

