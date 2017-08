Llego el Tiempo de Pasar la Antorcha

Por Dolores Sanchez, Editora de EGP

En 1979, cuando asumí la posición de la cadena de periódicos Eastside fundada en 1945 por Joseph Kovner, no sabía que Eastern Group Publications (EGP) se convertiría en una pasión de toda la vida para dar voz a las historias de personas y comunidades ampliamente ignoradas por medios más grandes. Tampoco podía imaginar la cantidad de trabajo duro e inversión que se necesitaría para rescatar a un grupo de periódicos al borde de la bancarrota y ampliar su alcance en todo el Gran Eastside de Los Ángeles.

A largo de las siguientes cuatro décadas, transformamos a EGP en una institución del condado de Los Ángeles que serviría a la comunidad como portavoz y como defensor llamado una y otra vez a luchar en nombre de aquellas de nuestras comunidades que hasta entonces habían estado sin voz, sin poder, privados de derechos, marginados, oprimidos y explotados. También se hizo una prioridad para informar sobre las personas y las instituciones que contribuyen positivamente a la cultura única y vibrante en estos mismos vecindarios.

El reciente e inesperado fallecimiento de mi esposo y socio, Jonathan Sánchez, y mi hijo, Director General y Director Financiero, Joseph Sánchez III, sin embargo, me ha llevado a la decisión de que es hora de vender los seis periódicos comunitarios de EGP – the Eastside Sun, Northeast Sun, Bell Gardens Sun, Commerce Comet, Montebello Comet and Vernon Sun.

Después de mucha búsqueda de alma y debate, nuestra familia – General Editorial Gloria Sánchez Álvarez, Directora de Publicidad Bianca Sánchez Preciado, Gerente de la Oficina Sara Sánchez Ramos y Miembro del Comité Michael Sánchez – creemos que es hora de pasar la antorcha metafórica a nuevos propietarios más enérgicos dispuestos a asumir la tarea de pastorear este venerable grupo de medios en la siguiente fase de su existencia.

Cuando empezamos hace 39 años, éramos todos – con la excepción de Jonathan – los neófitos de la industria editorial recién acuñados que aprendieron a medida que avanzábamos. Nuestras primeras ediciones estaban llenas de errores. Nuestras victorias fueron las victorias de la comunidad, ganadas a través de la defensa de los vecinos de nuestras publicaciones.

Fue y ha permanecido nuestro deber investigar las quejas compartidas con nosotros por aquellos que sintieron que habían sufrido como resultado del abandono del gobierno o la discriminación racial. Nos pusimos de pie fácilmente en defensa de los que se habían convertido en víctimas de la injusticia con inquebrantables editoriales y artículos publicados simultáneamente en las múltiples publicaciones de EGP.

Más de una vez nos encontrábamos en desacuerdo con funcionarios del gobierno o funcionarios electos que no vacilamos en hacerlos responsables cuando sus acciones o fracasos reflejaban mal en los puestos que fueron contratados, nombrados o jurados.

Además de su cobertura bilingüe sin precedentes en inglés y español de comunidades y municipios que se extienden desde el noreste de Los Ángeles hasta Boyle Heights y el este de Los Ángeles hasta Montebello e incluyendo las ciudades de Commerce, Vernon y Bell Gardens, EGP activamente ha presionó a la cuidad, el condado y los niveles estatales en apoyo de publicaciones de la comunidad más pequeñas. Sentimos y seguimos sintiendo que las publicaciones y los medios de comunicación comunitarios comprometidos a compartir noticias e información como un servicio público, no importa cuán grandes o pequeños, deberían tener derecho a una parte equitativa de los fondos públicos destinados a la publicidad.

En el transcurso de nuestra campaña de décadas para convertirnos en una de las cadenas de periódicos bilingües más reconocidas del país, nunca perdimos de vista nuestra sincera creencia de que “una prensa libre e independiente preservaba el derecho de los pueblos a saber”. Como editora en jefe al frente de una cadena de periódicos, que actualmente alcanza seis comunidades distintas pero contiguas con seis publicaciones semanales correspondientes, todavía me maravilla el hecho de que el Eastside Sun, nuestra edición principal, ha publicado continuamente cada semana por 72 años.

Me encanta lo que hemos logrado en el servicio a nuestros lectores y anunciantes y compañeros editores independientes que también han elegido centrarse en comunidades desatendidas.

Para el inversor potencial, las operaciones de impresión de EGP son complementadas por una plataforma fácil de usar de noticias e información de la comunidad – www.EGPNews.com – que refleja la única y bilingüe cobertura informativa de la comunidad que nuestras ediciones populares continúan proporcionado a miles de lectores y hogares en todo el este de Los Ángeles.

Para aquellos que, por elección o necesidad, ya no son capaces de llamar a esas comunidades su hogar, www.egpnews.com proporciona el enlace digital directo a noticias e historias sobre las comunidades de tantos hijos e hijas de esos alrededores que siguen siendo queridos.

Es difícil no ser nostálgico, ya que recuerdo con un corazón descomunal cómo este pequeño grupo de periódicos de propiedad ha estado constantemente en la vanguardia de los problemas que enfrentan nuestras comunidades.

Mirando hacia atrás, se me ocurre que hemos sido increíblemente afortunados de tener tantos escritores verdaderamente talentosos y compasivos que han venido a través de nuestras puertas en un momento u otro. Proporcionamos pasantías a aspirantes a periodistas en la escuela secundaria y la universidad, y los primeros trabajos de periodismo pagados para escritores como el aclamado autor Luis J. Rodríguez, laureado inaugurado del poeta de Los Ángeles designado por el alcalde Eric Garcetti. Nuestra fundación sin fines de lucro ha proporcionado comida, juguetes y capacitación en alfabetización a miles de residentes del este, sudeste y noreste.

Ha sido un privilegio y un honor a servir a los residentes de las comunidades históricas del Eastside que han contribuido a la riqueza cultural, cívica y económica que define a Los Ángeles. A lo largo de nuestra administración de 39 años de esta confianza comunitaria, hemos hecho nuestra misión para resaltar estas contribuciones y asegurar que no pasen desapercibidas o sin reconocimiento.

Estamos a la vez entristecidos y entusiasmados ante la perspectiva de convertir esta institución cívica en un líder emprendedor o en un grupo de líderes capaces de apreciar y trabajar con las oportunidades que representa la propiedad de EGP.

El Eastside ha cambiado y evolucionado considerablemente desde 1979. Aunque muchos cambios son indicativos de hasta qué punto hemos llegado como comunidad, muchos de nuestros recientes titulares, titulares que publicamos hace décadas, sugieren que debemos permanecer vigilantes.

La similitud de las historias que aparecieron en nuestras páginas al comienzo de nuestro mandato es una recordatoria viva de la necesidad aún urgente de la clase de periodismo comunitario de base que iniciamos como editores de periódicos pioneros.

No todo es tristeza y condenación, lejos de eso. Estas comunidades son ricas en posibilidades y oportunidades, pero las voces de estas vecindades deben ser incluidas a medida que se hacen cambios para que ellos también puedan compartir la prosperidad.

Es nuestra máxima esperanza que una nueva familia de portadores de antorchas se encuentre dentro de sí mismos para intensificar y asumir una administración que exige un gran sacrificio, pero ofrece recompensas incalculables a cambio, materiales y de otro tipo.

Tenemos la intención de nuestra e irnos pronto del programa de producción implacable en la que hemos invertido la mayor parte de nuestras vidas, y ahora estamos aceptando propuestas de posibles compradores que comprenden las implicaciones de la defensa y el humanismo en el contexto de los medios de comunicación y las comunicaciones de masas y que conscientemente celebran la imaginación sin control.

Si está interesado, envíeme un correo electrónico a publisher@egpnews.com.

