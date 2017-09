Juegos Olímpicos de L.A. 2028: Es Oficial

Por Servicios CNS

Los Ángeles fue oficialmente nombrado el miércoles anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano del 2028 por un voto unánime del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lima, Perú.

Tras la votación del COI, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, firmó el contrato de la ciudad anfitriona, sellando el acuerdo de que L.A. será el anfitrión de sus terceras Olimpiadas, después de las temporadas en 1932 y 1984.

La oferta acertada viene sin precedentes 11 años antes de que los Juegos Olímpicos reales se lleven a cabo. París, galardonada con los Juegos del 2024, también acogerá por tercera vez, y las dos ciudades estaban en competencia inicialmente sólo para el 2024.

“Este es un día trascendental para la gente de Los Ángeles y los Estados Unidos. Por primera vez en una generación, traemos los Juegos de vuelta a la ciudad de Los Ángeles”, dijo Garcetti. “L.A. ama los Juegos Olímpicos porque los Juegos han levantado nuestra ciudad dos veces antes. Pero para nosotros, los Juegos siempre han representado un futuro aún más brillante y la oportunidad de aprovechar el poder del deporte y el Movimiento Olímpico de nuevo para inspirar a la próxima generación – para los próximos 11 años y más allá”.

Después de que el COI anunciara durante el verano su deseo de premiar simultáneamente los Juegos del ‘24 y ‘28, Garcetti y otros líderes llegaran a un acuerdo tentativo en julio para acoger en el ‘28, a la espera de la aprobación oficial del COI en Lima, sólo una formalidad. El presidente del COI, Thomas Bach, ya estaba programado para encender el caldero olímpico en el Coliseo Memorial de Los Ángeles el domingo.

Las ciudades anfitrionas suelen ser nombradas con siete años de antelación y L.A. fue capaz de obtener numerosas concesiones financieras del COI aceptando esperar los cuatro años adicionales.

Bajo los términos del contrato de la ciudad anfitriona de 2028, el COI prometió adelantar inmediatamente 180 millones de dólares al comité organizador de Los Ángeles debido al periodo de planificación más largo y financiar deportes juveniles en los años previos a los Juegos.

El COI también acordó renunciar a 50 millones de dólares en honorarios y aportar hasta 2,000 millones de dólares de sus ingresos de difusión y patrocino a los Juegos, más de los 1,700 millones prometidos a París para 2024. El COI también acordó canalizar las ganancias de los Juegos de vuelta a la ciudad.

“Este acuerdo de 11 años con el COI es la validación final de los nuevos juegos de LA 2028 para una nueva era y la visión de Los Ángeles para el futuro”, dijo el presidente de LA 2028, Casey Wasserman.

La ciudad entró en el concurso para el ’25 junto con París, Hamburgo, Roma y Budapest. Pero una por una las ciudades abandonaron, dejando sólo a París y L.A.

Durante el verano, el COI anunció su deseo de conceder los Juegos de ‘24 y ‘28 al mismo tiempo, si L.A. y París estaban de acuerdo. La decisión fue influenciada por el aumento del costo de acoger los Juegos Olímpicos y el hecho de que menos ciudades parecían estar dispuestas a asumir el riesgo financiero.

Río de Janeiro todavía está luchando para pagar la deuda de sus 13,000 millones de dólares de derechos de alojamiento en el 2016 y los Juegos de 2014 en Sochi pasaron de un presupuesto de 12,000 millones de dólares a unos 50,000 millones de dólares.

Con Los Ángeles y París presentando las ofertas ampliamente visto como fiscalmente responsable, el COI decidió bloquear ambos en las funciones de alojamiento. Después de que los informes iniciales indicaron que París era el favorito en recibir en ’24, los líderes de L.A. indicaron que estaban dispuestos a recibir en ’28.

LA 2028, el comité renombrado que dirigía la candidatura de la ciudad, había propuesto un presupuesto equilibrado de $5.3 mil millones para ’24 utilizando los lugares existentes y no construyendo nuevas estructuras permanentes solamente para los Juegos.

A pesar de que un análisis independiente de un presupuesto para 2028 probablemente no se completará durante meses, no se espera que varíe drásticamente en costo o enfoque y el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó el cambio a ’28 en agosto a pesar de no tener una imagen completa de los aspectos financieros de la decisión.

Otro desconocimiento en el momento de la votación fue si la Legislatura de California aprobaría $250 millones para ayudar a cubrir cualquier posible sobrecarga de costos. Los legisladores estatales habían hecho la promesa para 2024, pero después del cambio a ’28 se necesitó una nueva ley para ser redactada. AB 132, que promete $270 millones, actualmente está haciendo su camino a través de la Legislatura.

Bajo el plan ’24, la ciudad habría cubierto los primeros $250 millones en exceso de costos, el estado los $250 millones siguientes y la ciudad cualquier cosa después de eso. El presupuesto balanceado de $5.3 mil millones para el ’24 no incluyó dinero para gastarlo en el fondo general de la ciudad, ya que los organizadores creen que pueden cubrir todos los costos de patrocinios corporativos, venta de boletos, derechos de transmisión y contribución del COI.

El Coliseo y el nuevo estadio de la NFL en Inglewood están dispuestos a compartir los deberes de las ceremonias de apertura y clausura, parte de un enfoque de “algo antiguo y algo nuevo”, ya que el Coliseo fue el sitio donde las ceremonias en 1932 y 1984 tomaron lugar. Otros lugares en la ciudad y que están cerca, como el Staples Center y el Rose Bowl, también se planifican como sitios para eventos y los dormitorios de UCLA serán el sitio de Villa Olímpica.

Comments