Teletón Planeado para Ayudar a Texas

Por Servicios CNS

LOS ÁNGELES

Los detalles comenzaron a emerger el martes sobre un teletón televiso planeado nacionalmente que se originará en parte de Los Ángeles y recaudarán fondos para los esfuerzos de ayuda en Texas destrozado por huracanes.

El teletón “Hand in Hand” (Mano a Mano) está siendo planeado para el 12 de septiembre. El evento se mostrará en las cuatro principales cadenas de televisión, junto con la red de cable CMT. Se espera que el teletón se celebre a las 5 de la tarde, en hora de California, pero probablemente será retrasado en la cinta para ser transmitido a las 8 de la tarde en la costa oeste.

El teletón será transmitido desde Los Ángeles, Nueva York y Nashville, con una actuación final de Texas con George Strait.

Según los organizadores, el teletón beneficiará a United Way, Habitat for Humanity (Habitat para la Humanidad), Save the Children (Salvar a los Niños), Feeding Texas (Alimentación de Texas), Direct Relief (Alivio Directo) y el fondo del alcalde para el Alivio del Huracán Harvey.

Información sobre el evento está disponible en el sitio web: www.HandInHand2017.com.

