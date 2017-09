Los partidarios de DREAMers se dirigen a las calles en protesta.

Por Servicios CNS

Los líderes demócratas del sur de California y los defensores de los inmigrantes criticaron duramente hoy la decisión de la Administración de Trump de eliminar gradualmente el programa de Acción Deferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que ha protegido a unas 800.000 personas – incluidas más de 242.000 en California – que fueron traídos al país como niños de deportación.

Los activistas de inmediato planearon salir a las calles para protestar la decisión, que fue anunciado por el fiscal general Jeff Sessions en nombre del presidente Donald Trump.

