De León, Defensores Quieren Mantener Prohibida la Importación de Restos de Elefantes

Por Servicios CNS

El presidente del Senado de California Kevin De León y varias docenas de defensores de los derechos de los animales se reunieron el lunes afuera de la Ayuntamiento de Los Ángeles y le pidieron a la administración de Trump que mantenga prohibida la importación de restos de elefantes en dos países africanos.

La administración de Obama impuso la prohibición de importar trofeos de elefantes disparados en Zimbabwe y Zambia en 2014. La semana pasada, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife) anunció que levantaba la prohibición y se encontró con una gran protesta pública, y el presidente Donald Trump posteriormente anunció el viernes que estaba revisando la decisión y puede mantener la prohibición en su lugar.

De León y los otros defensores de los derechos de los animales criticaron a la administración de Trump por considerar incluso revertir la política de elefantes.

“En lugar de defender el papel de Estados Unidos como líder de lo que es correcto, nos está vendiendo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos”, dijo de León, quien se postuló para el puesto del Senado estadounidense ocupado por Dianne Feinstein.

A De León se unieron el concejal de la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz, la periodista Jane Velez-Mitchell, Candice Kim del Centro para la Diversidad Biológica, los partidarios de la organización de derechos de los animales Social Compassion in Legislation y los actores Michelle Rodríguez y Joaquín Phoenix.

Según la ley estadounidense, los restos de elefantes africanos, que figuran como amenazados por la Ley de Especies en Peligro de Extinción, no pueden importarse, aunque hay una disposición en la ley que dice que los restos pueden importarse si se determina que cazarlos beneficia a la especie más ampliamente.

Un oficial de Pesca y Vida Silvestre dijo en un comunicado la semana pasada que la caza deportiva “como parte de un programa de gestión racional puede beneficiar la conservación de ciertas especies al proporcionar incentivos a las comunidades locales para conservar la especie y al invertir los ingresos necesarios en la conservación”.

Trump indicó en una publicación de Twitter que no tiene en cuenta el argumento de la conservación.

“La decisión del trofeo de los grandes juegos se anunciará la próxima semana, pero me costará trabajo cambiar de opinión de que este espectáculo de terror ayuda de alguna manera a la conservación de los elefantes de cualquier otro animal”, escribió Trump.

Kim anunció que el centro presentó una demanda federal para impedir que la administración Trump revierte la prohibición. Ella dijo que la organización estaba avanzando con la acción legal a pesar de los tweets de Trump que indicaban que probablemente mantendría la prohibición.

“Un tuit no es una ley. No brinda protección y un tuit no es un cambio de política ejecutable”, dijo Kim.

