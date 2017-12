Iniciativa Promete Pagar la Matricula Para Todos en Universidades en California

Por Servicios CNS

Los partidarios de una iniciativa que sus autores han calificado como “The College for All Act of 2018”, traducido como la Ley del Colegio para Todos de 2018, han recibido autorización para comenzar a recoger firmas, de acuerdo con la oficina del secretario de estado, Alex Padilla.

La iniciativa proporcionaría fondos para cubrir la matrícula y aumentar los fondos para los gastos de manutención de todos los estudiantes de pregrado del estado en los campus de campus de Universidades de California y Universidades Estatales de California y colegios comunitarios.

La ayuda financiera se financiaría con un impuesto específico – que oscilaría entre el 12 y el 22 por ciento, dependiendo del valor – de las propiedades en California valoradas en $3.5 millones o más y transferidas al momento del fallecimiento. Los partidarios dicen que el único 0.2 por ciento más rico de los hogares de California estaría sujeto al impuesto que recaudaría más de $3 mil millones al año.

La iniciativa requiere que los ingresos complementen, y no reemplacen, los programas de ayuda financiera existentes para estudiantes universitarios.

La campaña detrás de la iniciativa dijo que la medida fue respaldada por la Federación de Maestros de California (CFT), sin embargo, un portavoz del CFT dijo que la federación no tomó una posición al respecto.

Las firmas válidas de 585,407 votantes registrados – el 8 por ciento del total de votos emitidos para gobernador en las elecciones generales de 2014 – deben presentarse antes del 13 de junio para que califique la medida para la votación de noviembre, según Padilla.

