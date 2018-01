Concejal Propone Tráilers en Lotes de la Ciudad Como Vivienda Temporal Para Personas sin Hogar

Por Gloria Alvarez, Gerente Editorial

Grandes campamentos de personas sin hogar que viven bajo de carpas y lonas, rodeados de cajas de cartón, carros de compras rebosantes de tesoros que para otros se parecen a basura, llenan las calles que dan a la autopista Hollywood 101 a la sombra del ayuntamiento de Los Ángeles.

No es una situación exclusiva del área, estos campamentos existen en las ciudades y vecindarios de todo el condado de Los Ángeles.

Y es un problema que crece más rápido de lo que la ciudad y el condado han podido manejar.

El martes, un concejal de Los Ángeles propuso que la ciudad albergara a unas cinco docenas de personas sin hogar en tráilers (casas remolque) en un estacionamiento en el centro de la ciudad junto a un monumento histórico estatal y un importante centro turístico cultural.

La propuesta, esbozada en una moción presentada por el concejal José Huizar, exige la instalación de cinco tráilers en un estacionamiento propiedad de la ciudad en las calles de Arcadia y Alameda, al lado de la autopista de Hollywood (101).

El plan es alojar a personas que duermen en las aceras en el área alrededor del histórico Monumento Histórico de El Pueblo de Los Ángeles, hogar de la Calle Olvera, el Centro de Interpretación Tropical de América, los museos de China, Italia y de Justicia Social, y algunas de las estructuras más antiguas de la ciudad, todas ubicadas a pasos de uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad, Union Station.

Además de ser un hito histórico importante, El Pueblo es una importante atracción turista, atrayendo a más de dos millones de visitantes al año.

La moción de Huizar dice que los refugios podrían instalarse y operarse durante seis meses a un costo de $2 millones. El concejal dijo que el costo anual después de eso sería de alrededor de $1.4 millones para operar el sitio, y que más albergues temporales de naturaleza similar están en proceso para otras áreas de la ciudad.

“Este es el primero de su tipo. No necesariamente lo llamamos piloto, porque esperamos trabajar con otros al mismo tiempo”, dijo Huizar a Servicios CNS.

La propuesta proviene de un grupo de trabajo formado por el alcalde Eric Garcetti para intercambiar ideas sobre cómo sacar a miles de personas sin hogar de las calles. Si el Ayuntamiento lo aprueba, la iniciativa de proporcionar refugio temporal marcaria una nueva estrategia para la ciudad, que se ha enfocado principalmente en fomentar la construcción de viviendas permanentes a través de $1.2 mil millones en bonos aprobados por los votantes bajo la Medida H, aprobada en 2016.

Garcetti ha dicho que espera que la vivienda temporal se pueda colocar en otras propiedades de la ciudad en todo Los Ángeles para ayudar a atender a las aproximadamente 25,000 personas sin hogar en la ciudad.

El gerente general de El Pueblo, Chris Espinosa, es miembro del equipo operativo del alcalde. Le dijo a EGP el martes que la falta de vivienda es un problema constante en el monumento histórico, que también es el lugar de nacimiento de la ciudad.

El personal y la comisión de El Pueblo simpatizan con el problema de la falta de vivienda y están muy interesados en trabajar con la ciudad en iniciativas para mejorar su situación, dijo Espinosa, y agregó que la gran cantidad de campamentos para desamparados en Main Street, Arcadia y Spring Street ha planteado preocupaciones de seguridad en el monumento estatal.

El Pueblo dirigirá el estacionamiento donde se ubicarían los tráilers. Los ingresos generados por las tarifas de estacionamiento ayudan a cubrir los gastos operativos del monumento, que han ido en aumento a medida que aumentan los costos de seguridad y otros relacionados con la población sin hogar.

El monumento incluye a Father Serra Park, una gran zona ajardinada ubicada en la calle Los Ángeles, entre la plaza principal del monumento y los museos, y Union Station. Todos los días, un gran número de hombres y mujeres sin hogar, “algunos con enfermedades mentales y problemas con las drogas…algunos simplemente son pobres”, usan el parque como un lugar para acampar, le dijo Espinosa a EGP.

Espinosa señalo que la situación ha sido “preocupante” para los visitantes, especialmente “turistas extranjeros y niños”.

“Realmente nos asustamos cuando comenzamos a escuchar acerca de la propagación de la hepatitis en la población sin hogar”, dijo Espinosa. “Comenzamos a hacer limpiezas dos veces por semana, desinfectando el área”, dijo, y agregó que, aunque la practica ayuda a detener la propagación de la enfermedad, no hace nada para que las personas sin hogar entren a la vivienda.

En el frente de seguridad, los comerciantes y visitantes se han quejado del comportamiento agresivo de algunas personas sin hogar.

En las reuniones de la Comisión El Pueblo, los comerciantes se quejan de sus empleados y clientes informan haber sido acosados y cosas peores. Informan la actividad de las drogas en los baños públicos y la dificultad de mantener esas áreas limpias para los visitantes.

“Hace aproximadamente un año, tuve que contratar un guardia de seguridad adicional para cada turno, tres turnos y tuvimos que poner vallas especiales y comprar más cámaras de seguridad” para ayudar a lidiar con el problema, dijo Espinosa sobre el costo adicional para el propuesto operativo.

“Hace seis meses, LAPD agregó una patrulla peatonal dedicada a la zona, y eso ha sido una excelente adición”, dijo.

Según Espinosa, la Comisión El Pueblo aún no ha votado para apoyar u oponerse a la moción de Huizar, pero señalo que algunos de los comisionados han participado en las discusiones del plan.

La moción de Huizar abre la discusión pública sobre cómo funcionará el programa, no solo El Pueblo, sino en otros lugares de la ciudad, dijo. El alcalde participó personalmente, y el objetivo es mirar los sitios, que son propiedad de la ciudad, con altas concentraciones de personas sin hogar, dijo Espinosa, y señalo que la inclusión de servicios integrales para los que están temporalmente alojados en el sitio será beneficio adicional.

“Sacar a la gente de las calles y ponerlos en una vivienda cambia la dinámica y mejora las posibilidades de que se beneficien con los servicios que se ofrecen”, dijo Espinosa.

El concejal Huizar, quien ha estado a la vanguardia de muchas de las iniciativas de la ciudad para abordar el problema de las personas sin hogar, está de acuerdo en que la vivienda de apoyo permanente es fundamental.

“La vivienda de apoyo permanente es un modelo que funciona” porque los individuos “no se pierden”. Mientras tanto, necesitamos “cosas más inmediatas” a medida que se desarrollan las soluciones a largo plazo, dijo Huizar.

El sitio de El Pueblo consistiría en tres tráilers para camas, un tráiler para albergar a los trabajadores administrativos y servicios de administración de casos, y un tráiler de higiene con baños, duchas e instalaciones de lavandería. Huizar dijo que la esperanza es que la gente que se quede allí pueda ser trasladada a una vivienda permanente dentro de seis meses.

Huizar también dijo que la aprobación de la Medida H y la Medida HHH a nivel nacional que apunta a recaudar $355 millones por año para servicios para personas sin hogar a través de un aumento en el impuesto a las ventas indicaba que los votantes de Los Ángeles quieren que sus líderes tomen medidas agresivas con las personas sin hogar.

“Si hubiera una encuesta sobre esto, creo que el apoyo sería abrumador”, dijo Huizar. “El público ha estado pidiendo a nuestros funcionarios del gobierno que consideren la falta de vivienda como la crisis que es, y por eso que se aprobó la medida H, por eso pasó la Medida HHH. Y lo que oigo, también, que es la realidad, es que tenemos que hacer algo de inmediato”.

Algunos esfuerzos recientes de la ciudad para combatir el problema de las personas sin hogar han encontrado oposición, incluida una propuesta para colocar unidades de almacenamiento en Venice para que las personas sin hogar la utilicen, que se encontró con una demanda en 2016 por un grupo de propietarios locales. Huizar dijo que es probable una oposición similar al plan de El Pueblo.

“Anticipamos que habrá un retroceso NIMBY (sus siglas significan, Not In My Backyard que se traduce como ‘No En Mi Patio Trasero’)”, dice Huizar. “No sabemos en qué forma vendrá, pero esperamos que el vecindario se dé cuenta de que las personas sin hogar en sus vecindarios son sus vecinos, sus amigos, podrían ser familiares…”

La falta de vivienda en la ciudad de Los Ángeles aumentó un 20 por ciento en 2017, mientras que el condado registró un aumento del 23 por ciento, según los resultados del 2017 Greater Los Ángeles Homeless Count. En la ciudad, el número total de personas sin hogar subió a 34, 189 y el número del condado aumentó a 57, 794.

