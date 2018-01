Gobierno Reitera Que la Deportación de “Soñadores” No Es Su Prioridad

Por EFE Servicios

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró el martes que su Gobierno no priorizará la deportación de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, conocidos como “soñadores”, si fracasan las actuales negociaciones sobre inmigración.

Nielsen hizo estas declaraciones en una entrevista en la cadena CBS, mientras republicanos y demócratas tratan de sacar adelante una ley que permita residir legalmente en el país a los “soñadores”, beneficiarios del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), cuya vigencia concluye en marzo por orden de Trump.

“No va a ser una prioridad para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) su deportación. Ya lo he dicho antes, no es la política del Departamento de Seguridad Nacional”, explicó.

“Si eres un receptor de DACA que está inscrito en el programa, lo que significa que no has cometido ningún delito, entonces, usted, de hecho, no es una prioridad de deportación para ICE si el programa finaliza”, añadió Nielsen, que insistió en que cualquier inmigrante que comete un crimen debe ser expulsado de acuerdo con la ley.

Un grupo de republicanos y demócratas lleva meses tratando de encontrar una solución para los más 800,000 jóvenes indocumentados que pudieron obtener un permiso de trabajo temporal y frenar su deportación gracias a DACA, proclamado en septiembre por el expresidente Barack Obama.

En septiembre pasado, Trump anunció el fin de DACA, pero pidió al Congreso que buscara una solución legislativa antes del 5 de marzo de 2018 de este año.

Una vez que venza esa fecha, los “soñadores” podrían ser deportados, aunque según reiteró el martes Nielsen no serán una prioridad.

Recientemente, el Gobierno de Trump se ha visto obligado a reanudar la renovación de las solicitudes de DACA por orden judicial, y precisamente este fin de semana, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), anunciaron la aceptación de solicitudes para aquellos que hubieran gozado ya de sus beneficios con anterioridad.

