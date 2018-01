ICE Lanza Redada Contra Tiendas 7-Eleven en Todo el País, Promete Más en el Futuro

Por Servicios CNS

Agentes federales de inmigración allanaron el miércoles casi 100 tiendas de franquicias 7-Eleven e 18 estados y Washington D.C., incluyendo cuatro en Los Ángeles y una en Culver City, en la operación más grande contra un empleador bajo la presidencia de Donald Trump.

Los agentes especiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) entregaron “avisos de inspección” – también conocidos como avisos de auditoria I-9 – a 98 tiendas de franquicias y realizaron entrevistas con los empleados y gerentes de las tiendas. Los avisos de inspección son una “herramienta utilizada por ICE para garantizar que las empresas están operando con empleados que tienen autorización de trabajo adecuada”, según la agencia federal.

Veintiún personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente fueron arrestadas administrativamente y se les dieron avisos para que se presenten ante el tribunal de inmigración, según ICE.

Cinco tiendas fueron allanadas en el sur de California, cuatro en Los Ángeles y una en Culver City, dijo la portavoz de ICE, Lori K. Haley.

ICE no lanzó ubicaciones específicas, pero una de las tiendas estaba en el área de Koreatown, donde un empleado solitario con una tarjeta verde válida estaba trabajando cuando llegaron más de media docena de agentes y cerraron la tienda durante unos 20 minutos, según The Associated Press (AP). Los agentes, que llegaron en automóviles sin identificación, le dijeron a los clientes que llegaban que la tienda se cerró brevemente para una inspección.

Derek Benner, un alto funcionario de ICE, le dijo al AP que la operación fue “la primera de muchas” y “un presagio de lo que está por venir” para los empleadores.

Dijo que habría más auditorias e investigaciones de empleo, aunque no hay un objetivo numérico.

“Esto es para los que no estamos preparando este año y lo que van a ver cada vez más son estas inspecciones de cumplimiento a gran escala, solo para empezar. A partir de ahí, veremos si estos casos justifican una postura administrativa o una investigación criminal”, dijo Benner, jefe interno de las investigaciones de ICE, que supervisa los casos contra los empleadores.

“No se limitará a grandes empresas ni a ninguna industria en particular, grandes o medianas”, dijo Benner. “Va a incluir todo lo que vemos por ahí”.

En 2013, ICE realizó una investigación sobre varias franquicias de 7-Eleven que resultó en el arresto de nueve propietarios y gerentes de franquicias por conspirar para cometer fraude electrónico, robar identidades y ocultar y albergar a inmigrantes ilegales empleados en sus tiendas. Todos menos uno – que permaneció prófugo hasta su arresto en noviembre de 2017 – se declararon culpables y se les ordenó pagar más de $2.6 millones en restitución por salarios atrasados robados a los trabajadores.

Los avisos de inspecciones del martes se presentaron en Washington D.C., y en los estados de California, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Maryland, Michigan, Misuri, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington.

7-Eleven Inc., que con seden con Irving, Texas, tiene más de 8,600 tiendas en todo el país, emitió un comunicado en respuesta a las redadas, diciendo que “los franquiciados son dueños de negocios independientes y son los únicos responsables de sus empleados, incluyendo decidir a quién contratar y verificar su elegibilidad para trabajar en los Estados Unidos. Esto significa que todos los asociados de la tienda en una tienda franquiciada son empleados de la franquicia y no de 7-Eleven Inc.

“Como parte del acuerdo de la franquicia de 7-Eleven, 7-Eleven exige que todos los propietarios de negocios de franquicias cumplan con todas las leyes laborales federales, estatales y locales”, continua el comunicado. “Esta obligación requiere que los concesionarios de 7-Eleven verifiquen la elegibilidad laboral en los EE.UU. para todos sus posibles empleados antes de contratarlos. 7-Eleven cumple seriamente con las leyes de inmigración y ha rescindido los acuerdos de franquicia de los franquiciados condenados por violar estas leyes”.

Benner dijo que la administración Trump está llevando a cabo “su propio tipo de estrategia única” vinculada a su énfasis más amplio en la lucha contra la inmigración ilegal, incluida la aplicación en la frontera. Algunos trabajadores pueden ser arrestados en las operaciones, pero las autoridades apuntan a los empleadores porque son un imán de trabajo para que las personas ingresen ilegalmente al país.

“Tenemos que asegurarnos de que los empleadores estén avisados de que saldremos y nos aseguremos de que cumplan”, dijo Benner. “Para aquellos que no lo hacen, vamos a dar unos pasos muy agresivos en términos de investigaciones criminales para asegurarnos de que los abordemos y los responsabilicemos”.

