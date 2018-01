Nueva Exposición Explora “El Arte de la Protesta”

Por Gloria Alvarez, Gerente Editorial

Epifanía: una palabra que para muchos evoca asociaciones religiosas, como la aparición de Dios o un festival cristiano celebrando la divinidad de Dios.

También puede significar “realización”, llegando a un entendimiento sobre algo que no se había entendido previamente.

Una nueva exhibición se abrió el fin de semana pasado en el vecindario de Lincoln Heights en Los Ángeles que celebra la intersección de los dos significados en el contexto de cinco décadas del Movimiento Chicano.

The Art of Protest: Epiphany and the Culture of Empowerment (El Arte de la Protesta: Epifanía y la Cultura del Empoderamiento) se inauguró el 6 de enero en la Iglesia de la Epifanía en Lincoln Heights, y se extiende hasta el 29 de marzo.

La inauguración de la exposición se produjo pocos días antes de que el país celebrara el primer aniversario de la inauguración de Donald Trump como presidente y la histórica Marcha de las Mujeres, que atrajo a cientos de miles de mujeres a protestar en todo el país y está programada para este año.

A medida que nos acercamos al primer aniversario, es difícil no recordar la gran disparidad que existe en este país, a pesar de décadas de protestas para lograr la justicia social y la igualdad.

La Iglesia de la Epifanía, con sus propias raíces en el movimiento por los derechos civiles, está pasando por un “revitalización” de algún tipo. Los activistas comunitarios, la mayoría de ellos chicanos, han trabajado con funcionarios de la iglesia y feligreses para volver a hacer de la iglesia un centro de acción política progresiva y conciencia cultural.

El arte de la protesta es un paso en esa dirección, centrando la atención en la participación de la parroquia en cuestiones de justicia social desde fines de la década de 1960 hasta la actualidad.

La exposición está comisariada por la educadora de LACMA Sofía Gutiérrez, el artista Ricardo Reyes, quien dice que fue “nutrido” en el Movimiento Chicano de Epifanía cuando era joven, el historiador Rosalío Muñoz (copresidente de la Moratoria Chicana) y Ravi GuneWardena (director en Escher GuneWardena, arquitectos de preservación para Epiphany).

La exhibición reúne obras de más de 50 artistas involucrados en el Movimiento Chicano durante los años 60 y 70, y piezas más contemporáneas de artistas chicanos de hace mucho tiempo y artistas más jóvenes que abren nuevos caminos.

Una de las características más interesantes de la exposición es seguramente la colección de fotografías históricas que documentan el papel de la comunidad de Lincoln Heights al afirmar los derechos de los latinoamericanos nativos e inmigrantes en la región de Los Ángeles en los últimos 50 años.

Desde la inmigración hasta los derechos de los trabajadores a la educación y la expresión cultural, el Art of Protest es una epifanía, la constatación de que, aunque mucho ha cambiado, aún queda mucho por hacer en la lucha por el empoderamiento.

La exposición incluirá piezas de reconocidos artistas chicanos, conocidos localmente, como Carlos Almaraz, Vibiana Aparicio-Chamberlin, Raúl Arreola, Charles “Chaz” Bojórquez, David Botello, Adolfo Ceballo, Yreina Cervantez, Mita Cuaron, Alfredo de Batuc, Beto de la Rocha, Andres Duran, Margaret García, Roberto Gil de Montes, Henry Glovinsky, Michael Gomes, Wayne Healy, Gilbert Lujan “Magu”, Frank Romero y otros, así como Guadalupe Rodríguez, Víctor Rosas, Rudy Salas, Víctor Solís, Sheryl Spangler, John Valadez, Sergio Verdin. Por una selección de artistas contemporáneos que simpatizan con temas actuales de justicia social latina y el legado del Movimiento, que incluyen: Myisha Arrelano, Guillermo Bert, Dolores Carlo, Carolyn Castaño, Ismael de Anda III, Isaías Delgado, Alex Donis, Shepard Fairey, Alexis Garcia, Gustavo Alberto Garcia Vaca, Ken Gonzales-Day, Juan Manuel Ildefonso, Bonnie Lambert, Tish Lampert, John C. Lewis, Arlene Mejorado, Camilo Ontiveros, Jennifer Reid, Bruce Richards, Sandy Rodríguez, Marianne Sadowski, Alicia Sterling Beach, Albert Valdez, J. Michael Walker, Gloria Westcott, y otros miembros artistas de la Iglesia de Epifanía.

El horario de exposición es de martes a sábado, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde en la Iglesia de Epifanía, que se encuentra en el bloque 2808 de la calle Altura en Los Ángeles. Para obtener más información, llame al (323) 227-9931.

