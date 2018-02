Abordando las Grandes y Pequeñas Historias

Por Elizabeth Chou, Exclusiva Para EGP

Trabajé en Eastern Group Publications desde el 2008 hasta al 2012, y me siento muy afortunada de que este fuera mi primer trabajo como reportera de tiempo completo. No quedaban muchos periódicos como este, que estaban enraizados en las comunidades que cubren y que pertenecen a una de mentalidad cívica para la cual no sea solo de un negocio, sino una mano de obra de amor.

Cuando llegué allí por primera vez, era como cualquier otro periodista sin mucha experiencia – quería perseguir y contar historias, tener una firma y utilizar tópicos de periodismo. Pero era un buen lugar para desarrollar mi propio sentido de lo que era el periodismo y por qué quería hacerlo.

Y lo estaba averiguando bajo la guía de editores que conocían bien las comunidades que cubrimos, tenían una buena idea del mundo político local y, lo más importante, tenían un sentido de propósito para lo que estaban haciendo.

La familia Sánchez, que lo fundó, abordó grandes historias, pero fue su cobertura constante de las comunidades generalmente ignoradas por los periódicos más grandes lo que me llamó la atención. No se necesita un gran escándalo, un tiroteo o una injusticia social o ambiental como razones para cubrir esas áreas.

Creo que era importante para la familia proporcionar esta cobertura, porque en realidad históricamente ha existido una vida cívica vibrante en estas comunidades en las que valía la pena informar, en la que las personas luchan y se sienten con derecho a una educación de calidad para sus hijos, trabajos seguros y bien pagados, y una alta calidad de vida.

Y la familia también quería contar las variadas, cotidianas y únicas historias que contribuyen a con matices a la imagen unidimensional que frecuentemente se pinta cuando solo hay un interés ocasional en un área por lugares más grandes.

Esto significó trabajar para reflejar la amplia gama de estados socioeconómicos, valores, experiencias y opiniones políticas que se pueden encontrar en las comunidades que frecuentemente reciben etiquetas abreviadas como “inmigrante”, “étnico”, “clase trabajadora” o “marginado”.

Durante mi tiempo allí, otra reportera y yo dividimos la cobertura de la gama de comunidades bajo el estandarte del grupo del este de Los Ángeles, mientras también traducía mis historias al español.

Fui asignada a cubrir una mezcla de ciudades suburbanas tradicionales como Monterey Park y Montebello, y otras municipalidades menos típicas como la ciudad de Commerce y Vernon que eran en gran parte industriales, pero aún tenían una población residencial. También diseñé el periódico impreso y actualicé el sitio web y los medios sociales.

Algunas historias más memorables fueron sobre los esfuerzos de los residentes de Commerce para combatir la contaminación de una gran terminal ferroviaria, que dijeron que era una de las causas de las altas tasas de cáncer en su comunidad, además de las otras toxinas dañinas y la contaminación que emana de las empresas industriales cercanas.

También hice una crónica de una inusual investigación sobre el fraude electoral en la ciudad de Vernon, que solo tenía unos 100 residentes. Previo a eso, hubo un intento fallido de desincorporar a la ciudad por parte de legisladores estatales que alegaban que estaba siendo manejado por ladrones.

Y cubrí los años de inestabilidad política y luchas internas en Montebello, mientras los concejales lidiaban con los problemas presupuestarios y el escrutinio sobre si había mala administración de fondos.

A cubrir muchas de estas áreas, a menudo descubrí que a pesar de que muchos pensaban que había una falta de compromiso cívico, siempre había personas en estas comunidades a las que les importaba e intentaban de cualquier manera que supieran cómo mantenerse informadas y además de lo que su gobierno local estaba haciendo.

Lo hacían porque las comunidades proporcionan servicios básicos, policía y bomberos, y parques que una última instancia determinan su calidad de vida, y otros partes del gobierno local pueden tener un efecto igualmente significativo en sus vidas.

Pero esos esfuerzos pueden ser mucho más difíciles sin un socio, como un periódico local, que trabajo para ayudar a transmitir información importante a sus lectores, antes de que las cosas salieran terriblemente mal.

Eastern Group Publications hizo su parte al tratar de mantener una cobertura consistente de estas áreas, en ese sentido, llenando los vacíos donde otras publicaciones pueden no haber tenido el personal o el tiempo para cubrir.

Elizabeth Chou pasó a reportar sobre el gobierno y la política del Ayuntamiento de Los Ángeles, primero con City News Service y ahora con Los Angeles Daily News desde finales de 2016.

