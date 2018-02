Los Valores Centrales de EGP Continuarán

Por Raul Vasquez, Exclusiva para EGP

Todo llega a su fin, dice el dicho. Y supongo que es verdad. Pero al recordar los días en que era un periodista recién graduado de la universidad que trabajaba para Eastern Group Publications, hay algunas cosas sobre esta cadena de periódicos – y como la gestionó la familia Sánchez – que espero que nunca termine.

Si esto realmente resulta ser la última publicación de Eastern Group Publications después de 72 años de publicación consecutiva, lo que debería seguir vivo son los valores centrales que impulsaron su dirección editorial desde 1979, cuando Dolores Sánchez lo compró.

Civilidad. Dándoles una voz a los que no lo tenían. Justicia. Protección de niños y ancianos. Verdad. Estos son solo algunos de los valores centrales que impulsaron la forma en que Eastern Group se ejecutó como empresa, y lo que significaba editorialmente. Lo sé porque de 2000 a 2004, formé parte del equipo editorial.

Para tener una idea de la mente de la Dueña y Editora Dolores Sánchez, solo tendrías que leer la página editorial del periódico.

Los miércoles (día del plazo), los reporteros y diseñadores corrían como gallinas sin cabeza intentando de cerrar nuestras secciones. Mientras tanto, Dolores se sentaba en la tranquilidad de su oficina, con sus anteojos para leer colgando sobre su nariz, mientras escribía el editorial de la semana, que se publicaría en la parte superior de la página 2.

Ya sea defendiendo los derechos de los niños a tener una buena educación, arrojando luz sobre la difícil situación de las personas sin hogar, exigiendo un gobierno transparente y limpio a los funcionarios locales, pidiendo una solución sensata al problema de la inmigración o respaldando candidatos para las próximas elecciones locales – siempre podían estar seguros de que Dolores completó la columna editorial con la mayor seriedad y profesionalidad.

“Una de las responsabilidades que un periódico debe tomar en serio es el respaldo de los candidatos para un cargo público”, escribió en una columna editorial en noviembre de 2001. “A veces es una posición incómoda, ya que a menudo los que no respaldamos son candidatos con los que hemos trabajado en el pasado y son buenas personas…”

Sin embargo, las decisiones debían tomarse y debían hacerse para el bien de la comunidad, no para una o dos personas. Esta idea impregnaba las páginas del periódico, década tras década.

La cabecera en los días que trabajé para Eastern Group llevó las palabras de Abraham Lincoln: “Que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo no perecerá de la tierra”.

Dio la casualidad de que los acontecimientos de la mañana del 11 de septiembre de 2001 sacudieron al país hasta su núcleo y, más que cualquier otro evento, desafió la esencia de las palabras de Lincoln.

Mientras reviso el editorial de Dolores del 13 de septiembre de 2001, recuerdo la templada sabiduría que condujo al periódico hacia adelante.

“Sería simple pero incorrecto para nosotros degenerar en un país que busca venganza contra personas inocentes por su color, religión o etnia, solo así podrán los terroristas reclamar la victoria sobre nosotros”, afirmo el editorial.

“Para nosotros, en Eastern Group Publications, hemos decidido continuar publicando nuestra edición especial del 16 de septiembre como un testimonio del amor por la independencia y el respeto por los derechos de otros que este día conmemora, y como un tributo a aquellos que perdieron sus vidas o seres queridos en los actos despreciables del martes”.

Dolores y su esposo, el editor asociado Jonathan Sánchez, creían que la libertad de prensa era uno de los pilares de una sociedad justa y democrática. Como periodista, podía abordar casi cualquier tema de interés periodístico, siempre cuando lo hiciera de manera justa y precisa.

A nivel personal, Eastern Group fue el primer periódico en darme un trabajo de redacción regular. Tuve mucha suerte porque me permitió cubrir la comunidad y la región en la que crecí. Durante esos años, descubrí cosas maravillosas de mi comunidad que nunca hubiera conocido, y me permitió explorar y abordar algunos de los males que vio también.

Hoy, ya no escribo para un periódico, y vivo lejos de California. Aunque me entristece saber que otros periodistas jóvenes y aspirantes periodistas no tendrán la oportunidad que tuve, también sé que mientras viva, y donde sea que escriba, llevaré adelante los valores fundamentales que aprendí en Eastern Group Publications, para que sigan vivos.

Raúl Vásquez creció en Boyle Heights en una familia de inmigrantes, y obtuvo un título de historia de UC Santa Cruz antes de trabajar como escritor y editor asistente para Eastern Group Publications a principios de los años 2000s. Ahora vive en Milwaukee con su familia y continúa trabajando en el campo de las comunicaciones.

Comments