Periódicos de la Comunidad Iluminan las Injusticias Que Otros Ignoran

Por Nancy Martinez, Exclusiva Para EGP

Tenía solo 22 años cuando comencé mi carrera periodística en Eastern Group Publications y me siento afortunada de que EGP me haya dado la oportunidad de convertirme en una voz para la comunidad a una edad tan temprana.

En los próximos años, informaría sobre una gran cantidad de historias y temas, desde presupuestos de la ciudad hasta recortes de maestros, programas escolares innovadores, elecciones y retiros, limpieza de parques y comunidades, desarrollos en Montebello Hills, buenas reformas gubernamentales en Vernon y el asesinato de un alcalde de Bell Gardens, que frecuentemente fue polémico, por su esposa.

Hubo historias sobre el crimen, el juego amistoso de lotería en el centro de ancianos en Bell Gardens, una banda de mariachis de heavy metal, y la ira de los residentes en el este de Los Ángeles que temían que otro proyecto de transporte destrozara su comunidad.

Pero reportando sobre la planta de Exide, que ahora está cerrada en Vernon, que había contaminado las comunidades cercanas con productos químicos tóxicos que realmente marco una diferencia en la forma en que veía las noticias de la comunidad.

EGP ya había estado informando sobre este tema durante años antes de que yo llegara a la escena. Ya se había establecido como una voz para los sin voz, destacando un desastre ambiental que aún no había sido reconocido por los funcionarios del estado.

Mi cobertura de los problemas continuos causados por la planta de reciclaje de baterías de plomo ácido es lo que más me enorgullece. El artículo que más me ha significado, y que ha tenido el mayor impacto en mi carrera, es el que comparó las disparidades en la respuesta del estado a la contaminación de Exide en las comunidades de obreros en el lado este y su respuesta a la fuga de gas de Aliso Canyon en el área más afluente de Porter Ranch.

El articuló sirvió como una poderosa yuxtaposición de las dos catástrofes, llamando la atención de los funcionarios electos de la zona que, en general, habían hecho poco para responder al desastre de Exide, diciéndoles a los residentes que no tienen el poder o que el gobernador no hablaría con ellos.

Enfrentados con la realidad del terrible doble estándar cuando se trataba de proteger a los latinos de la clase trabajadora, sus electores, finalmente se vieron obligados a hacer algo para responder al creciente enojo por la disparidad detallada en blanco y negro.

Después de cuatro años de informar sobre Exide, me había convertido en algo de una experta en el tema, lo que me permitió crear esta narrativa. Al principio dudaba en llamarme una experta de Exide, pero mi editora, Gloria Álvarez, me recordó repetidamente que mis años de cobertura me habían dado una perspectiva y conocimientos únicas sobre el tema.

A diferencia de los principales medios de comunicación, había hablado con innumerables residentes a lo largo de los años, asistí a docenas de reuniones comunitarias y audiencias públicas, y reporté las historias que sólo podrían ser contadas por alguien que estaba realmente en contacto con la comunidad.

Estoy agradecida de que mi editora me haya alentado a hacer las preguntas críticas que elevaron mis informes.

Fue este estímulo lo que me llevó a pedir a los funcionarios elegidos locales, estatales y congresuales reunidos en Resurrection Church en Boyle Heights que celebraban el plan de limpieza del estado con la comunidad, por qué no se habían unido como lo habían hecho ese día antes para exigir una solución en nombre de sus electores. La respuesta insatisfactoria: alguien más había dejado caer la pelota.

Para cuando cumplí 26 años, había entrevistado a una larga lista de poderosos funcionarios electos que se vieron obligados a responder por Exide. Fui invitada a brindar comentarios en estaciones de radio, sobre la base de mis informes, y me desempeñé como panelista junto con uno de esos funcionarios en cuestión para analizar los problemas de calidad del aire.

Sé que la cobertura de EGP sobre la planta Exide marcó una diferencia en la batalla continua sobre esta injusticia ambiental. Me di cuenta de esto cuando un grupo activista local me reconoció por servir como una voz para la comunidad. Una coalición estatal de medios de comunicación étnicos pronto siguió con su propio reconocimiento, otorgando a EGP el primer lugar para una excelente cobertura del medio ambiente para nuestra cobertura del desastre ambiental de Exide.

EGP siempre ha sido una voz para el este de Los Ángeles y las comunidades del sureste del condado de Los Ángeles. Estoy orgullosa de haber tenido mi nombre en las páginas de sus periódicos.

Nancy Martínez es una Oficial de Comunicaciones Interactivas con la Ciudad de Torrance, donde está encargada del envío de información urgente al público. Reporto para EGP entre 2012-2017. Su amplia cobertura de Exide obtuvo el reconocimiento de su comunidad y un premio por la excelente cobertura del medio ambiente por parte de New America Media.

